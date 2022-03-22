Haberler Yaşam Haberleri El Vedud Anlamı: El Vedud Ne Demek, Ya Vedud Zikri Ve Duası Ne İçin Okunur?
Giriş Tarihi: 22.3.2022 09:56 Son Güncelleme: 22.3.2022 09:56

El Vedud Anlamı: El Vedud Ne Demek, Ya Vedud Zikri Ve Duası Ne İçin Okunur?

El Vedud Anlamı: El Vedud Ne Demek, Ya Vedud Zikri Ve Duası Ne İçin Okunur?

El Vedud, Esmaül Hüsna içerisinde yer alan, Allah’ın 99 isminden biri olarak biliniyor. Ya Vedud ya da El Vedud ismi, sevilen anlamına geliyor. Kur’an-ı Kerim’de bazı ayetlerde El Vedud ismi yer alıyor.

Allah'ın isimlerini zikretmenin faziletleri, hadis kaynaklarında pek çok şekilde ifade ediliyor. Ya Vedud duası olarak da bilinen El Vedud anlamı ve faziletleri hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

El Vedud Ne Demek?

Kur'an-ı Kerim'de 2 ayette geçen, Arapça kökenli bir kelime olan Vedud, kullarını en fazla seven ve sevilmeye en layık olan anlamına geliyor. Allah'ın, salih amel işleyen tüm kullarını sevdiği ve onlardan razı olduğunu ifade ediyor.

Ya Vedud Zikri Nasıl Çekilir?

Ya Vedud Zikri şu şekilde çekiliyor:

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Vedûd! Ya Vedûd! Ya Ze'l-arşi'l-mecîd! Ya Mübdi', Ya Mu'îd! Ya Fe''âlün lima yürîd! Es'elüke bi-nûri vechikellezî mele'e erkâne arşike ve es'elüke bi-kudretikelletî kadderte bihâ halkake ve bi-rahmetikelletî vesiat külle şey'in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! (Amin)

Anlamı:

Allah'ım, bilerek veya bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. Her şeyin en iyisini ancak sen nasip edersin, kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın.

Ya Vedud Zikrinin Faziletleri Nelerdir?

Ya Vedud esmasının, ebced değeri ve zikir adeti 20 olarak biliniyor. Zikir günü ise pazartesi, zikir saati ay olarak zikrediliyor.

Ya Vedud zikrinin faziletleri arasında etrafında sevilen biri olması yer alıyor. Ayrıca pazartesi günü, sabah namazının ardından 400 defa "Ya Vedud, Ya Gafur Celle Celaluhü" şeklinde okuma yapıldığında kişinin tövbesinin kabul olduğu biliniyor.

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El Vedud Anlamı: El Vedud Ne Demek, Ya Vedud Zikri Ve Duası Ne İçin Okunur?
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