El Vedud Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Vedud İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Yüce Allah'a ait olan sıfatları ve hikmeti öğrenmek oldukça mühimdir çünkü ona yakın olmak için onu yakın tanımamız gerekir. Allah'ın sıfatlarını ve kudretini daha iyi idrak etmemiz için onun ismi şeriflerini anlamlarıyla bilmek oldukça önemlidir. El Vedud esması da Allah'a ait güzel isimlerdendir. Peki, El Vedud ne demektir?

El-Vedud İsminin Anlamı Nedir?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Vedud esmasının kelime anlamı seven ve sevilmeye layık olandır. El-Vedud ismi şerifi yüce Allah'ın ona inanan ve onu seven kullarını çok sevdiği ve en çok sevilmeye layık olanın o olduğunu belirten bir esmadır.

Bu esmanın değindiği anlam, Allah-u Teâlâ'nın inançlı ve ameli düzgün kullarını çok sevmesi ve o kullarında en çok yüce Allah'ı sevmesidir. El-Vedud ismi şerifi Allah(c.c)'ın yarattığı bütün her şeyin iyiliğini istemesi, verdiği ihsanlar ve sınavların da bu sebepten ötürü olması manalarını barındıran bir esmadır.

El-Vedud İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Yüce Allah'a daha yakın olmak, ondan istemek ve dualar etmek için ismi şerifleri bilmek ve zikretmek oldukça faydalıdır. Yüce Allah'ın güze isimlerini zikretmek kalplere huzur ve ferahlık verir.

El-Vedud ismi şerifini zikretmeyi alışkanlık haline getiren kişi Allah'ın izniyle aileleri ve çevreleri tarafından çok sevilen bir kişi olur. Her gün ''Ya Vedud Celle Celâlühü'' ismi şerifini zikreden kişi etrafında çokça sevilir ve sayılır. Küsleri barıştırmak için niyet edilip 200 defa El Vedud esması okunursa dargınlar barışır, tekrardan aralarında muhabbet filizlenir.

Birbirine dargın olan eşler El Vedud esmasını zikretmeye devam ederse aralarında sevgi ve muhabbet gelişir, dargınlıklar ortadan kalkar. Her gün farz namazlarından sonra 400 defa El Vedud ismi şerifini okuyan kimse Allah'ın izniyle borçlarından kurtulur ve çevresi tarafından çokça saygı görür, sevilir.

Hatırlatmakta fayda vardır, esmaların başında bulunan er- ya da el- takısı o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtir, dua ederken bu takıların yerine Ey anlamına gelen Ya- takısının kullanılması daha uygundur.

El-Vedud İle İlgili Ayetler Hangileridir?