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Giriş Tarihi: 14.3.2022 09:07 Son Güncelleme: 14.3.2022 09:07

El Vehhab Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Vehhab İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

El Vehhab Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Vehhab İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Yaratıcımız yüce Allah(c.c)’a ait olan bütün sıfatları belirten isimlerin hepsine Esma-ül Hüsna denir. El-Vehhab ismi şerifinin anlamı ve fazileti de ancak Esma-ül Hüsna öğrenilerek kavranabilir. Allah’ın güzel isimlerinden El Vehhab ne demek? El Vehhab isminin anlamı ve fazileti nedir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Yaratanımız Allah'ı görmemizin imkânı yoktur, onunla bağ kurmak ve hikmetini anlamak için dualara ve zikirlere başvururuz. Allah(c.c) ile bağ kurabilmenin en güzel yollarından birisi de onun sıfatlarını belirten güzel isimlerini ve anlamlarını öğrenmektir. Yüce Allah'ın güzel isimlerinden birisi de El-Vehhab ismidir. Peki, El-Vehhab ismi şerifi ne demektir?

El-Vehhab İsminin Anlamı Nedir?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Vehhab esmasının kelime anlamı karşılıksız ve bol veren, lütfedendir. Bu esma Allah'ın karşılıksız ihsanda bunduğunu, kullarına nimeti bol verdiğini belirten bir esmadır.

El-Vehhab ismi şerifi yüce Allah'ın nimetlerinin ardı arkası olmadığına, kullarına karşılıksız ihsanda bulunmasına değinen bir esmadır. Yaratıcımız Allah(c.c) kullarına rahmetinden dolayı karşılıksız ihsanda bulunan, çeşitli nimetleri yaratan ve onarı kullarına bolca bağışlayandır, Allah'ın bu sıfatlarını belirten ismi şerif El-Vehhab esmasıdır.

El-Vehhab İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Allah'a yakın olmak ve onu anlamak için kullarının başvuracağı en güzel yollardan birisi de onun güzel isimlerini manalarıyla birlikte öğrenmek ve anmaktır. Yüce Allah'ın güze isimlerini zikretmek kişinin kalbine huzur ve nur verir.

Allah'tan sıkıntısız ve bolluk içinde bir hayat istemek için El-Vehhab esmasını okumayı alışkanlık haline getirmek oldukça faydalıdır. Maddi sıkıntılar ve borçlardan kurtulmak için her gün El-Vehhab zikrini okumaya devam eden kişiler Allah'ın izniyle borçlarından kurtulur ve bolluğa erer.

Dua edilmeden önce 7 defa El-Vehhab esmasını zikretmek edilen o duanın kabul olmasına vesile olur. Hatırlatmakta fayda vardır, esmaların başında bulunan er- ya da el- takısı o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtir, dua ederken bu takıların yerine Ey anlamına gelen Ya- takısının kullanılması daha uygundur.

El-Vehhab İle İlgili Ayetler Hangileridir?

  • Sad Suresi / 9.Ayet
  • Furkan Suresi / 40.Ayet
  • Şura Suresi / 49.Ayet
  • Ali İmran Suresi / 8.Ayet

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El Vehhab Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Vehhab İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?
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