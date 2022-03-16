El Vekil Ne Demek? Allah’ın El Vekil İsminin Anlamı Ve Fazileti

El vekil esması "Ya Vekil" şeklinde zikredilen Allah'ın isimleri arasında yer alır. Tevekkül sözcüğü vekil sözcüğünden türemiş bir kelime olup El Vekil'in anlamını daha çok açmaktadır. Kullar istedikleri bir şeyi ellerinden gelen kadar yaptıktan sonra Allah'a tevekkül ederler. Artık onun rızasına bırakırlar. El Vekil de genel olarak bu anlama gelmektedir. Fakat daha derin anlama da sahiptir. El Vekil anlamı ve daha fazlası yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

El Vekil Ne Demek?

El Vekil anlamı en kısa biçimde Allah'ın vekilliğini ifade etmektedir. Farklı anlamları da bulunmaktadır. Allah kayıtsız şartsız iman etmek, onun varlığına inanmak ve ondan yardım dilemek, vekilliğini istemek anlamına da gelmektedir. Aynı şekilde tevekkül eden kulların işlerinin rast gitmesi ve olmasın dilerken Allah'ın vekilliğine sığınmaları ondan rıza istemleri anlamına da gelmektedir.

Ya Vekil Esmasının Fazileti Nedir?

Esma-ül Hüsna yer alan Allah'ın isimlerinden biri olan El Vekil, dua ve namaz sırasında "Ya Vekil" şeklinde zikredilmektedir. Ya vekil esmasının fazileti birden fazla olup hayırlı bir zikirdir. Allah her kulun güveneceği ve yardım isteyebileceği bir varlıktır. Bu yüzden kullarının güvenip dayanabileceği en hayırlı ve güvenilir tek vekildir.

Kulların ellerindeki işlerini en iyi şekilde ve hakkıyla yapmasının önemi oldukça büyüktür. İşini hakkı ve layığı ile yerine getiren kullara Allahu Teala vekil olur ve onları mükafatlandırır. Kullar işlerinin hayırlı bir şekilde olması için dualarından sonra ya da namaz esnasında ya vekil zikirleri çekerek işlerinin hayırlı bir şekilde olumlu sonuçlanması için Allah'a sığınırlar.