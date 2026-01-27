Haberler Yaşam Haberleri El yapımı patlayıcılı saldırıda 13 gözaltı
Giriş Tarihi: 27.01.2026

El yapımı patlayıcılı saldırıda 13 gözaltı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
El yapımı patlayıcılı saldırıda 13 gözaltı
  • ABONE OL
Terörsüz Türkiye sürecinde huzur ve güven ortamının sağlandığı Diyarbakır'da, Suriye'deki operasyonları bahane eden PKK destekçileri, Kandil'in çağrısıyla bölgede korsan gösteriler yapmaya başladı. Savcı lojmanlarına el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştiren örgütün şehir yapılanması, İl Emniyet Müdürlüğü vatandaş girişinin olduğu yere de el yapımı patlayıcıyla saldırdı. Her iki saldırıda da patlayıcıları cam bardak içine yerleştirerek atan saldırganların yakalanması amacıyla başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltın alındı.
ARKADAŞINA GÖNDER
El yapımı patlayıcılı saldırıda 13 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz