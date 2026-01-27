El yapımı patlayıcılı saldırıda 13 gözaltı

Terörsüz Türkiye sürecinde huzur ve güven ortamının sağlandığı Diyarbakır'da, Suriye'deki operasyonları bahane eden PKK destekçileri, Kandil'in çağrısıyla bölgede korsan gösteriler yapmaya başladı. Savcı lojmanlarına el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştiren örgütün şehir yapılanması, İl Emniyet Müdürlüğü vatandaş girişinin olduğu yere de el yapımı patlayıcıyla saldırdı. Her iki saldırıda da patlayıcıları cam bardak içine yerleştirerek atan saldırganların yakalanması amacıyla başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltın alındı.