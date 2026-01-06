Ünlü isimlerin uyuşturucu testleri pozitif çıktı: Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Senna Yıldız...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci "Uyuşturucu madde temin etme" suçundan 17 Aralık günü tutuklanmıştı. Sadettin Saran ile konuşmaları gündem olan Cebeci tutuklandıktan üç gün sonra 20 Aralık günü ek ifade vermek üzere savcılığa getirilmişti. Ek ifadesinde Cebeci, uyuşturucu satıcısı değil kullanıcısı olduğunu itiraf etmişti.

YENİ İSİMLER YENİ YAZIŞMALAR

Soruşturma çok yönlü devam ederken son olarak Ela Rümeysa Cebeci ve TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde tespit edilmişti.

İKİNCİ EK İFADESİNİ VERDİ

Yaşanan yeni gelişmeye göre Ela Rümeysa Cebeci ek ifade vermek üzere bugün yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılığa ifade veren Cebeci işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

ÜNLÜ OYUNCULARIN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melisa Döngel, oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fenomen Senna Yıldız ve Cihan Şensözlü'nün test sonuçları pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak'ın sonucu negatif çıktı.