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Giriş Tarihi: 8.4.2023

Elazığ kanatlı barajı yağışlarla tamamen doldu

Elazığ kanatlı barajı yağışlarla tamamen doldu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son dönemde etkili olan yağışlar, küresel ısınmaya bağlı kuraklık nedeniyle su seviyesinde büyük düşüşün yaşandığı baraj ve göletlerin doluluk seviyesini artırdı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Elazığ Kanatlı Barajı'nın rezervuarı son yağışlarla birlikte tamamen dolarak dolusavakın çalışmaya başladığı kaydedildi. Açıklamada, "Temelden 79 metre yüksekliğe sahip 44 milyon metreküp su depolanmaktadır. Kanatlı Barajı, Elazığ ili Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinin Demirci ve Kuşçu ovaları ile 19 köyün içinde bulunduğu 70 bin 920 dekar tarım arazisinin cazibeli olarak sulanmasını sağlamaktadır" denildi.

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Elazığ kanatlı barajı yağışlarla tamamen doldu
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