Haberler Yaşam Haberleri Elazığ Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Elazığ Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs Gider?
Giriş Tarihi: 23.1.2025 14:50 Son Güncelleme: 23.1.2025 14:50

Elazığ Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Elazığ Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs Gider?

Elazığ Otogarı, Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olan Elazığ’ın şehirlerarası ulaşımda kullandığı ana terminaldir. Bu otogar, şehirlerarası seyahatlerde önemli bir durak noktasıdır. Şehir merkezine kolay ulaşım imkanı sunan otogar, modern yapısıyla da dikkat çekmektedir. Yol tarifi ile Elazığ Otogarı’na nasıl gidilir, hangi otobüs gider, nerede sorularına ek olarak otogarın, yolcuların konforlu bir seyahat deneyimi yaşamaları için gerekli tüm imkanlara sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Elazığ Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Elazığ Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs Gider?

Elazığ Otogarı, konumu ile şehirlerarası seyahat eden yolculara büyük bir avantaj sunmaktadır. Şehir merkezine yakın bir noktada bulunan otogar, toplu taşıma, taksi ve özel araç seçenekleriyle kolay erişim imkanı sağlar. Elazığ'dan seyahat etmek veya bu şehre gelmek isteyen herkes, bu otogardan faydalanabilir. Yol tarifi ile Elazığ Otogarı'na nasıl gidilir, hangi otobüs gider, nerede demeden önce otogarın içerisinde bekleme salonları, kafeler, restoranlar ve tuvaletler bulunduğunu belirtebiliriz.

Elazığ Otogar Nerede?

Elazığ ili merkezine oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Elazığ şehir merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktadır.

Yol Tarifi ile Elazığ Otogarı'na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs Gider?

Elazığ Otogarı'na ulaşmak için çeşitli ulaşım yöntemleri bulunmaktadır. İşte otogara gitmek için kullanabileceğiniz yollar:

1. Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları: Elazığ şehir merkezinden otogara gitmek için belediye otobüsleri ve minibüs hatları kullanılabilir. Elazığ Otogarı tarafına giden otobüs hatları şöyledir:

  • 1, Abdullahpaşa - Hilalkent
  • 4, Cumhuriyet-Bahçelievler
  • 5, Fırat Üniversitesi
  • 6, Çaydaçıra 2. Etap
  • 7, Çaydaçıra 2. Etap
  • 9, Olgunlar-Sürsürü-Ataşehir(Saat Başı)
  • 10, Doğukent
  • 11, (Buçuk)Ulukent-Şehir Hastanesi-Saraykent
  • 12, Fü Hastanesi-Yunusemre Bulvarı
  • 13, Karşıyaka
  • 14, Siteler - Sanayi
  • 15, F.Ü. Hastanesi-Zafran-Tokiler
  • 16, Kızılay - Gümüşkavak
  • 17, Aksaray
  • 18, Yeniköy(Eski Güzergahtan)
  • 19, Beyyurdu
  • 20, Gümüşkavak - Kızılay
  • 23, Harput
  • 27, Yemişlik 4-5-6-7-8-9-10 Etaplar
  • 28, Yemişlik-Galericiler-Yadigar

2. Taksi ile Ulaşım: Daha hızlı ve konforlu bir yol arıyorsanız, şehir merkezinden otogara taksi ile ulaşabilirsiniz. Elazığ şehir merkezinden otogara taksiyle gitmek yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Otogarın şehir merkezine yakınlığı, taksi ücretlerinin uygun seviyelerde olmasını sağlar.

3. Özel Araç ile Ulaşım: Kendi aracıyla otogara gitmek isteyenler için otogara, Cahit Dalokay Bulvarı üzerinde ilerleyerek otogar tabelalarını takip etmek yeterlidir. Ayrıca otogar çevresinde araç parkı için uygun alanlar mevcuttur.

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Elazığ Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Elazığ Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs Gider?
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