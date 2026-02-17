Elazığ’da 16 yaşındaki çocuk babasını öldürüp annesini yaralamıştı: Mahkemede tüm detayları anlattı!

"ANNEM BOŞANMAK İSTİYORDU FAKAT BABAM KABUL ETMİYORDU"

K.K. ifadesinin devamında, "Babam uzun zamandır anneme şiddet uygulardı. Silahı sıktıktan sonra babam annemin boğazını bıraktı mı bırakmadı mı bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Olay günü kullandığım ilacı almıştım. Ağır bir ilaç olduğundan dolayı kendime hakim olamıyorum. Çok pişmanım böyle bir şey olmasını istemezdim. Babamı öldürmek istemezdim. Babam kuvvetli bir adamdı onu ayırmak isteseydim de ayıramazdım. Babamla aram çok iyiydi. Annemle babamı ayırmaya çalıştığım zamanlarda beni de vuruyordu. Ben asla 'annemin boğazını sıkıyordu bende kafasına sıktım' demedim. Olaydan bir iki ay önce annem boşanmak istiyordu fakat babam kabul etmiyordu. Olaydan sonra silahı temizlemedim" dedi.

"EŞİM BİR GECE OĞLUMU BOĞMAYA ÇALIŞMIŞTI ONU KURTARDIM"

Şiddetli geçimsizlikleri olduklarını aktaran anne G.K. ise "O gün banyoda temizlik yaparken eşim bana beddua etmeye başladı, bizde tartıştık. Bana 'Allah belanı versin ölmeni istiyorum. Annen veya baban ölsün' dedi. Bende ezan okunuyor Allah sorar dedim. Mutfakta tartışma devam etti. Sandalyeyle bana vurmaya çalıştı kızım araya girdi. Beni misafir odasına iteledi, kızıma 'telefonu ver polisi arayacağım' dedim. Ben öyle deyince daha çok sinirlendi boğazıma yapıştı. O esnada silah sesi duydum boynumda bir acı hissettim ne olduğunu anlayamadım. Eşim yere düştü o sırada kapıda oğlumu gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi koridora attım. Oğlum bana müdahale etti. O an vurulduğum için şoka girmiştim. Eşime ondan dolayı müdahale edemedim. Silah her zaman dolabın içindeydi. Şarjörü he zaman doluydu. Eşim bir gece oğlumu boğmaya çalışmıştı onu kurtardım. Bu olay bir ay öncesinde olmuştu. Ben oğlumdan şikayetçi değilim. Ben eşimden boşanmak istiyordum fakat kendisi kabul etmiyordu" ifadelerini kullandı.

İfadelerin ardından mahkeme, eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.