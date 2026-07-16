Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini aktardı. Sarsıntı yerin 11.47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliği Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.