Elazığ’da 7 milyon liralık dev vurgun: 4 şüpheli tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs tarihinde Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerindeki bir ikametten piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Türk lirası olan çok sayıda ziynet eşyası çalındı. Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, geniş çaplı saha çalışması gerçekleştirdi.