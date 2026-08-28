Elazığ’da acı olay! Mesire alanına yıldırım düşmesiyle 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Talihsiz olay, Elazığ'a bağlı Cip Mesire Alanı'nda meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yabancı uyruklu Bara Berho (10) isimli küçük kız, ailesiyle birlikte piknik yapmak için mesire alanına gitmişti. Öğle saatlerinde aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında mesire alanına düşen yıldırım, çocuğa isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bara Berho, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kız çocuğu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bunun üzerine Berho, Malatya'ya sevk edildi ancak burada da yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze namazı, yakınlarının katıldığı törenin ardından Elazığ Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay, mesire alanında bulunan diğer aileleri de derinden üzerken, yetkililer vatandaşları ani hava değişikliklerine karşı uyararak, özellikle açık alanlarda gök gürültüsü ve şimşek gibi durumlarda güvenli bölgelere çekilme konusunda dikkatli olmaya çağırdı.