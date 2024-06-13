Elazığ’da çok acı olay: Burak’ın cansız bedeni bulundu...

Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 294 personel, 6 arama botu, 2 dron, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı ve 42 araçla yapılan arama çalışmalarının 7'nci gününde, girdiği yerin 1,5 kilometre uzaklığında su yüzeyinde cansız bedeni bulundu.