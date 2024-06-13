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Giriş Tarihi: 13.6.2024 10:33

Elazığ'da çok acı olay: Burak'ın cansız bedeni bulundu...

Palu ilçesinde sıcak havadan bunalıp, girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Burak Süner'in (14), arama çalışmalarının 7'nci gününde cansız bedeni bulundu. Acı haberi alan ailesi yıkıldı...

DHA
Elazığ’da çok acı olay: Burak’ın cansız bedeni bulundu...

Acı olay, 7 Haziran'da akşam saatlerinde Palu ilçesinde meydana geldi. Burak Süner ile arkadaşları sıcak havadan bunalarak Murat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Süner, gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 294 personel, 6 arama botu, 2 dron, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı ve 42 araçla yapılan arama çalışmalarının 7'nci gününde, girdiği yerin 1,5 kilometre uzaklığında su yüzeyinde cansız bedeni bulundu.

Süner'in cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Palu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor...

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Elazığ'da çok acı olay: Burak'ın cansız bedeni bulundu...
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