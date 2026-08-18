Elazığ’da dehşete düşüren olay! Ağıla kurt girdi zannedip eşine ateş etti

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 61 yaşındaki M.K., iki gün önce küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağıla kurtların girdiğini fark etti. Bunun üzerine eline av tüfeğini alarak ağıl çevresinde nöbet tutmaya başlayan M.K., gece saatlerinde ağıldan gelen ses üzerine rastgele ateş açtı. Ancak vurulan kişinin kurt değil, eşi Hasret Kuş (51) olduğu anlaşıldı. Silah sesi ve ardından gelen çığlıklar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralanan Hasret Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Kuş'un cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından M.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

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