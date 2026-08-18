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Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:37

Elazığ'da dehşete düşüren olay! Ağıla kurt girdi zannedip eşine ateş etti

Elazığ’ın Meşeli köyünde gece saatlerinde yaşanan üzücü bir olayda, ağıla kurt girdiğini düşünen bir şahıs, av tüfeğiyle ateş ederek eşinin ölümüne neden oldu.

ERKAN KÖSE ERKAN KÖSE
Elazığ’da dehşete düşüren olay! Ağıla kurt girdi zannedip eşine ateş etti
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Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 61 yaşındaki M.K., iki gün önce küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağıla kurtların girdiğini fark etti. Bunun üzerine eline av tüfeğini alarak ağıl çevresinde nöbet tutmaya başlayan M.K., gece saatlerinde ağıldan gelen ses üzerine rastgele ateş açtı. Ancak vurulan kişinin kurt değil, eşi Hasret Kuş (51) olduğu anlaşıldı. Silah sesi ve ardından gelen çığlıklar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralanan Hasret Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Kuş'un cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından M.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

#ELAZIĞ

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Elazığ'da dehşete düşüren olay! Ağıla kurt girdi zannedip eşine ateş etti
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