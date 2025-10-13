Elazığ’da depremzedelere 35 bin 912 toki konutu teslim edildi!

Elazığ'da 2020 ve 2023 yıllarında meydana gelen depremlerin ardından başlatılan konut seferberliğinde önemli bir aşamaya gelindi. 2020 Elazığ depreminin ardından TOKİ tarafından konutların hızla tamamlanarak teslimata başlandığını belirten Geyik, "Bu kapsamda, kentsel alanda 14 bin 803, kırsal alanda ise 6 bin 83 olmak üzere toplam 20 bin 886 konut inşa edildi. Ayrıca kentsel dönüşüm alanlarında da 6 bin 438 konutun yapımı tamamlandı" ifadelerini kullandı.

2023 DEPREMLERİNDE REKOR TESLİMAT

2023'teki depremlerin ardından da hızlıca harekete geçildiğini vurgulayan İl Müdürü Geyik, "Toplam 14 bin 613 konutun ihalesi yapılırken, bunlardan 8 bin 588'i kısa sürede tamamlanarak sahiplerine teslim edildi. Bu son teslimatla birlikte, kentsel alanlardaki konutların yüzde 96'sının tamamlandığını açıklamış bulunuyoruz" dedi.

Yapılan tüm bu çalışmalarla, afet bölgelerinde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve kalıcı, güvenli konutlara kavuşması noktasında çok önemli bir mesafe kaydedildiği bildirildi.