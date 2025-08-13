Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da döner ustasından heimlich manevrası! Müşterinin hayatını böyle kurtardı
Elazığ’da döner ustasından heimlich manevrası! Müşterinin hayatını böyle kurtardı

Elazığ'da bir lokantada hesabı ödemek için kalktığı sırada nefessiz kalan müşterinin imdadına döner ustası yetişti. Müşteri heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Elazığ'da bir lokantada yediği yemek nefes borusuna kaçan şahıs, döner ustasının heimlich manevrası ile kurtarıldı.


Olay, önceki gün Çaydaçıra Mahallesinde bulunan bir lokantada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yemek yiyen vatandaş, hesabı ödemek için kalktığı anda nefessiz kaldı. Nefes alamayan müşteriyi gören döner ustası, müdahale etmeye başladı.

Bir süre nefes alamayan müşteri, ustanın heimlich manevrası ile tekrar nefes almaya başladı. O anlar, lokantanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

