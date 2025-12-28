Elazığ’da ekiplerin çalışmaları sürüyor: 79 köy yolu ulaşıma açıldı

İL ÖZEL İDARESİNDEN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın doğru ve güncel bilgiye ulaşabilmesi amacıyla, sahadaki çalışmalarımız kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden anlık olarak paylaşılıyor. Arazide görev yapan ekiplerimizden koordinasyon merkezimize iletilen görüntü ve bilgiler eş zamanlı yayımlanarak, vatandaşlarımızın yol durumu hakkında bilinçli hareket etmelerini sağlanıyor. Kapalı köy yollarımızı açma çalışmalarımız, planlı, koordineli ve disiplinli bir şekilde, hava şartlarının elverdiği ölçüde aralıksız olarak devam etmektedir. Ekiplerimiz, kırsalda yaşamın kesintiye uğramaması için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Tüm köy yollarımızın en kısa sürede ulaşıma açılması hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.