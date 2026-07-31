Elazığ’da farklı yıllarda işlenen Dilara Günana ve Ruhi Canpolat cinayetinin ortak anatomisi dikkat çekti

Bir çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana, 4 Mayıs'ta akrabalarının bulunduğu Elazığ merkeze bağlı Sedeftepe köyüne gitti. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin geniş çaplı çalışması sonucu Günana'nın cesedi, Sedeftepe köyü Armutluk mevkiinde toprağa gömülü halde bulundu. Ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Günana'nın cansız bedeni memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesinde defnedildi.

Olayın faili V.K.'nın evlenmeyi düşündüğü Günana'nın telefonuna bakmak istediği ve kendisini aldattığına dair şüpheleri üzerine tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın ardından V.K., Günana'nın ensesine bir el ateş etti. Daha sonra cesedi battaniyeye sararak eşeğe yükledi ve Armutluk mevkiinde defineciler tarafından kazılan yaklaşık 3 metrelik çukura gömdü. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde aile fertlerinin çapraz sorgusu sonrasında cinayeti itiraf eden V.K., Günana'yı gömdüğü yeri gösterdi. Zanlının ailesi V.K.'nın babası Y.K., annesi N.K. ve kardeşi S.K. da adliyeye sevk edildi.

Dilara Günana

RUHİ CANPOLAT CİNAYETİ: 18 YIL SONRA GELEN ADALET

21 Mayıs 2003'te Ruhi Canpolat hakkında kayıp başvurusu yapıldı. Elazığ Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 3 çocuk babası Canpolat'tan uzun süre haber alınamadı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek zanlılar yakalandı. Soruşturma sonucunda Canpolat'ın eşi Azime Ş., yasak aşk yaşadığı Temur Ş. ve Temur'un ağabeyi Cevdet Ş. tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ceset, motosiklet sepetinde bir köye taşınarak tarlaya gömüldü.

İlk yargılamada Cevdet Ş. ve Azime Ş. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Temur Ş. serbest bırakıldı. Avukat Aziz Dinç'in başvurusu üzerine dosyayı yeniden inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, Temur Ş.'nin suçu işlediğini sabit kıldı. Beraat kararı verilen Temur Ş., "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Azime Ş.'nin cezası ise iki defa ağırlaştırılmış hapis cezasına yükseltildi. Temur Ş., savunmasında "Benim Ruhi'yle oturup sohbet etmişliğim dahi yoktur. Cinayeti Cevdet işlemiştir. Kardeşim görüşüme geldiğinde bana 'sen Azime ile evlisin suçu üstlen, Cevdet dışarı çıksın' imasında bulundu" demişti.

ŞÜPHE VE KISKANÇLIK: ŞİDDETİN TETİKLEYİCİ UNSURU

Her iki vakada da cinayet motifinin temelini kıskançlık, aldatma şüphesi ve yasak ilişkiler oluşturuyor. Dilara Günana Cinayeti: Zanlı V.K.'nın, evlenmeyi düşündüğü genç kadının telefonunu incelemek istemesi ve aldatıldığı şüphesine kapılmasıyla başlayan tartışma kısa sürede vahşete dönüştü. Ruhi Canpolat Cinayeti: Yıllar süren sır perdesinin arkasından yine evlilik içi yasak ilişki ve aile içi sadakatsizlik çıktı. Maktulün eşi Azime Ş. ve yasak aşk yaşadığı Temur Ş. ekseninde gelişen olaylar zinciri, planlı bir cinayetle sonuçlandı.

ARKADAN VE PUSUCU YÖNTEMLERLE SALDIRI

Zanlıların maktullere yönelttiği şiddet biçimleri, kaçma veya savunma şansı tanımayan arkadan saldırı yöntemleriyle öne çıktığı tespit edildi.

25 yaşındaki Dilara Günana, katil zanlısı tarafından ensesine sıkılan tek el kurşunla hayattan koparıldı.38 yaşındaki Ruhi Canpolat ise yine arkasından yaklaşan faillerce sırtından bıçaklanarak katledildi.

TAŞIMA METOTLARINDA SIRA DIŞILIK: EŞEK VE MOTOSİKLET

Cesetlerin olay yerinden uzaklaştırılması ve gizlenmesi safhasında faillerin başvurduğu taşıma yöntemleri, soğukkanlılığın boyutunu gösteriyor: V.K., ensesinden vurduğu Dilara Günana'nın cansız bedenini bir battaniyeye sararak eşek sırtında dağlık ve engebeli araziye taşıdı. Ruhi Canpolat'ın cesedi ise cinayetin ardından dikkat çekmemek adına bir motosikletin sepetine yüklenerek köye götürüldü.

İZ ONARMA ÇABASI: TARLAYA VE DEFİNE ÇUKURUNA GÖMÜLME

Olay adli makamlara intikal etmeden önce her iki fail grubu da cesetleri toprağın derinliklerine gömerek izleri tamamen yok etmeyi hedefledi: Günana'nın bedeni, merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkisinde daha önceden defineciler tarafından kazılmış 3 metrelik hazır bir çukura atıldı. Canpolat'ın bedeni ise benzer şekilde köydeki bir tarlaya gömülerek tam 18 yıl boyunca gizli tutulmaya çalışıldı.

POLİSİN SABIRLI TAKİBİ SONUCU SIR PERDESİ ARALANDI

Her iki olayın ortak bir diğer yönü ise Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi ve aile/şüpheli çevre üzerindeki çapraz sorgu başarısı oldu: Günana olayında aile fertlerinin ve ana şüphelinin çapraz sorgusu sonucu itiraf geldi ve yer gösterme yapıldı. Canpolat vakasında ise 2003 yılından kalan tozlu raflardaki kayıp dosyası 2021'de yeniden açılarak 10 aylık titiz bir çalışmayla adalet sağlandı; üstelik ilk yargılamada beraat eden failler İstinaf (Bölge Mahkemesi) kararıyla ağırlaştırılmış cezalara çarptırıldı. Elazığ'daki bu iki sarsıcı olay; işleniş biçimi, cesetlerin nakil araçları ve gömülme yöntemleriyle yerel kriminoloji tarihindeki benzer nitelikteki vahşetler olarak kayıtlara geçti.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Elazığ Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, her iki olayın da titiz çalışmalar sonucu aydınlatıldığını belirterek, "Güvenlik güçlerimiz, geçmiş yıllara ait dosyaları da hassasiyetle takip etmekte, adaletin tecellisi için tüm imkanları seferber etmektedir" açıklamasında bulundu.