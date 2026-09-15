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Giriş Tarihi: 15.09.2026 11:53

Elazığ'da feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

ERKAN KÖSE ERKAN KÖSE
Elazığ’da feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı
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Kaza, Baskil ilçesi Bilaluşağı köy yolunda meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, inşaat işçilerini taşıyan pikap ile otomobilin çarpışması sonucu Meydana gelen kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahıslar ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

#ELAZIĞ

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Elazığ'da feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı
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