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Giriş Tarihi: 17.06.2026 08:51

Elazığ’da feci kaza! Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil dereye uçtu: Yaralılar var!

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, köprüden dereye uçtu. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda 3 kişi yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Elazığ’da feci kaza! Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil dereye uçtu: Yaralılar var!
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Kaza, Karakoçan ilçesine bağlı Yalıntaş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen HH-HD 1156 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçtu.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ELAZIĞ #KAZA

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Elazığ’da feci kaza! Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil dereye uçtu: Yaralılar var!
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