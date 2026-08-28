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Giriş Tarihi: 28.08.2026 15:52

Elazığ'da feci kaza: Minibüs ile hafif ticari araç birbirine girdi! 7 yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüs birbirine girdi. Meydana gelen kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Elazığ’da feci kaza: Minibüs ile hafif ticari araç birbirine girdi! 7 yaralı
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Kaza, Elazığ-Keban kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki minibüs ile B.K. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada yerde yatan çocuk yaralıların güneşten etkilenmemesi için ekipler çarşaf gererek seferber oldu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ELAZIĞ

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Elazığ'da feci kaza: Minibüs ile hafif ticari araç birbirine girdi! 7 yaralı
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