Elazığ’da feci kaza: Minibüs ile hafif ticari araç birbirine girdi! 7 yaralı

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada yerde yatan çocuk yaralıların güneşten etkilenmemesi için ekipler çarşaf gererek seferber oldu.