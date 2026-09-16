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Giriş Tarihi: 16.09.2026 14:53 Son Güncelleme: 16.09.2026 14:59

Elazığ'da feci kaza: Otomobil ikiye bölündü! 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak ikiye bölündü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İHA Yaşam
Elazığ’da feci kaza: Otomobil ikiye bölündü! 2 ölü, 2 yaralı
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Kaza, Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobil ikiye bölündü. Aracın hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME YAPILDI

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ELAZIĞ

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Elazığ'da feci kaza: Otomobil ikiye bölündü! 2 ölü, 2 yaralı
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