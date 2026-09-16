Elazığ’da feci kaza: Otomobil ikiye bölündü! 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobil ikiye bölündü. Aracın hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.