Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 22.02.2026 16:22

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazasında 1 kişi yaralanırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Elazığ'daki kaza, Karakoçan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Süleyman Elban Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.T. idaresindeki 35 AL 3711 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada araç sürücüsü T.T. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

