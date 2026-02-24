Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 177. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri takla atarak ters döndü.

Elazığ'da iki kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobillerin çarpışması, bir aracın ters döndüğü anlar yer aldı.