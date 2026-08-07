Elazığ’da intihar mektubu sonrası başlatılan operasyonda 6 tefeci tutuklandı

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan şüphelilerin kişisel banka hesapları ile kullandıkları şirket hesaplarına ve tefecilik faaliyetleri kapsamında edinildiği değerlendirilen taşınmazlara da mahkeme kararıyla el konuldu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör