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Giriş Tarihi: 30.06.2026 17:27 Son Güncelleme: 30.06.2026 17:30

Elazığ’da kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyonların birinin dorsesi yerinden çıkarken 1 kişi yaralandı.

İHA
Elazığ’da kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı
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Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Çayırdam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Ç. idaresindeki 23 AFZ 078 plakalı kamyonla, A.H. idaresindeki 23 FF 830 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada bir kamyonun dorsesi yerinden çıkarken 1 kişi de yaralandı.

Elazığ'da kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

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#ELAZIĞ #BİNGÖL

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Elazığ’da kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı
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