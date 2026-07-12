Elazığ’da kan donduran olay: 14 yaşındaki engelli çocuğa şiddet... Acılı baba soluğu adliyede aldı

"SINIFLARDA KAMERA OLMADIĞINI BELİRTTİLER"

Özel eğitim kurumlarında ve servislerde yaşadıkları genel sıkıntıları aktaran ve denetim çağrısında bulunan Yalçın, "Ben kendilerine kameraları izlemek istediğimi söylediğim zaman sınıflarda kamera olmadığını belirttiler. Ağır engelli bir çocukla hafif düzey engelli bir çocuk aynı yere neden konulur. Bunun yanı sıra servislerde de sorunlar yaşıyoruz. Özel birey taşıdıklarını söyleyen servisçiler yanına birisi refakat etsin diyorlar. Biz kendilerine durumu anlattığımızda 'Biz sizin çocuğunuzu alamayız, o zaman başka bir kuruma götürün' cevaplarıyla karşılaştık. Bizim beklentimiz bu tür özel çocuklara daha iyi şartlarda eğitim verilmesidir. Temennimiz bu tür okulların daha fazla denetlenmesidir. Bize yardımcı olunmasını ve bu çocuklara özel oldukları için daha fazla özen gösterilmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör