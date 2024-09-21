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Giriş Tarihi: 21.9.2024 13:18 Son Güncelleme: 21.9.2024 13:29

Elazığ’da karbonmonoksitten zehirlenen çocuk öldü

Elazığ’ın Palu ilçesinde karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da karbonmonoksitten zehirlenen çocuk öldü

Olay dün akşam Palu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Can Erkinç Y., banyo yapmak için doğal gazı açtı. Banyodan çıktıktan sonra gazı kapatmayan Can Erkinç Y., yatağına geçip uyudu. Sabah Can Erkinç Y., amcası M.Y. ve dedesi A.Y.'den haber alamayan yakınları eve gelince aileyi hareketsiz bir şekilde buldu. Durum sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Can Erkinç Y.'nin karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi. M.Y. ve A.Y.'nin Elazığ'daki hastanelere sevk edildikleri ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Elazığ’da karbonmonoksitten zehirlenen çocuk öldü
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