Elazığ’da kayıp otizmli Veysel’i arama çalışmaları beşinci gününde

Olay, 5 Kasım günü merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Otizmli Veysel Bilen, öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıktı ve geri dönmedi. Ailesi ile mahalle sakinlerinin yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, özel harekât ve gönüllü ekipler sevk edildi. Ailesinden alınan bilgilere göre Veysel'in daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu çok sevdiği öğrenildi. Bu nedenle ekipler, sulama kanalları, dereler ve ormanlık alanlarda yoğun arama çalışması yürütüyor.

ARAMALAR TEKNOLOJİK DESTEKLE SÜRÜYOR

Beşinci gününe giren arama çalışmalarında dronlar, termal kameralar ve iz takip köpekleri de kullanılıyor. Ekipler, küçük Veysel'e ulaşabilmek için bölge genelinde gece gündüz aralıksız tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada ekiplerin çok yönlü bir planlama ile hareket ettiğini söyledi. Polat, "Bugün Veysel çocuğumuzu arama çalışmalarında 5. gündeyiz. Geceden bu yana devam eden faaliyetlerde henüz bir sonuca ulaşamadık. Ancak bugün detaylı bir arama-kurtarma planı yürütüyoruz. Çalışmalara jandarma ve komando birlikleri, özel harekât timleri, polis ekipleri, Elazığ AFAD personeli ve Milli Eğitim, belediye, karayolları gibi kurumlarda görevli akredite personeller katılıyor. Çocuğumuzun suyu seven bir yapısı olduğunu ailesi söyledi. Önce dış bölgelere yönelmiştik, bugün ise yeniden ev çevresine ve yakın alanlara odaklanacağız. Arama faaliyetlerimizi bu bölgede yoğunlaştırıyoruz" dedi.