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Giriş Tarihi: 3.12.2024 10:47 Son Güncelleme: 3.12.2024 11:02

Elazığ’da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü mevkiinde meydana geldi. A.K. idaresindeki tır ile Ahmet Yılmaz idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kovancılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Ahmet Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Elazığ’da kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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