Elazığ’da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü mevkiinde meydana geldi. A.K. idaresindeki tır ile Ahmet Yılmaz idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kovancılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Ahmet Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.