Elazığ’da kaza: Cipin çarptığı 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kızılboğa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör