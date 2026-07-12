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Giriş Tarihi: 12.07.2026 16:02

Elazığ'da kaza: Cipin çarptığı 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Elazığ'da kontrolden çıkan cipin önce trafoya, ardından kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki Mehmet Salih Kızılboğa'ya çarpıp binaya çarptığı kazada hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA Yaşam
Elazığ’da kaza: Cipin çarptığı 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Kaza, Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, D.T. idaresindeki 23 AFN 256 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce elektrik trafosuna ardından kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki Mehmet Salih Kızılboğaya çarptıktan sonra binanın duvarına çarpıp durdu.

17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kızılboğa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ELAZIĞ

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Elazığ'da kaza: Cipin çarptığı 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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