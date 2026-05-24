Giriş Tarihi: 24.05.2026 10:10

Elazığ'da korkunç anlar! Kurye marşa bastığı anda motor alev aldı: O dehşet anları kamerada

Elazığ'da siparişe gitmek için motosikletini çalıştırmak isteyen kuryenin aracı benzin kaçağı nedeniyle bir anda alev aldı. Çevredeki esnafın su ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdüğü o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam
Olay, Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir işletmenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmede moto kurye olarak görev yapan personel, siparişi teslim etmek üzere motosikletinin başına geçti. Kuryenin hareket etmek amacıyla marşa bastığı esnada, motosiklette benzin kaçağı nedeniyle aniden yangın çıktı.

MOTOSİKLET ALEVLER İÇİNDE KALDI

Motosikletin bir anda alevler içinde kaldığını gören çevredeki esnaf hızla yardıma koştu. İş yerlerinden yangın söndürme tüpleri ve su alan esnaf, alev alev yanan motosiklete zamanında müdahale etti. Esnafın yoğun çabasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kuryenin motoru çalıştırdığı an, alevlerin bir anda parlaması ve çevredeki esnafın su ve yangın söndürme tüpleriyle yardıma koştuğu o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
