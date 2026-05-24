Elazığ’da korkunç anlar! Kurye marşa bastığı anda motor alev aldı: O dehşet anları kamerada

Olay, Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir işletmenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmede moto kurye olarak görev yapan personel, siparişi teslim etmek üzere motosikletinin başına geçti. Kuryenin hareket etmek amacıyla marşa bastığı esnada, motosiklette benzin kaçağı nedeniyle aniden yangın çıktı.