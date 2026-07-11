Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da korkunç kaza! Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: O anlar kameraya böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:31

Elazığ’da korkunç kaza! Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: O anlar kameraya böyle yansıdı!

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Yolcu treni, Hazar Gölü mevkisindeki hemzemin geçitte otomobile çarptı. Trendeki bir yolcu feci olayı cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Elazığ’da korkunç kaza! Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: O anlar kameraya böyle yansıdı!
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Kaza, sabah saatlerinde Sivrice ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan hareket ederek Siirt'in Kurtalan ilçesine giden Güney Kurtalan Ekspresi, Hazar Gölü kıyısında hemzemin geçide çıkan otomobile çarptı.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Kazada, otomobilde hasar oluştu. Kaza anı ise trendeki bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ELAZIĞ #KAZA

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Elazığ’da korkunç kaza! Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: O anlar kameraya böyle yansıdı!
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