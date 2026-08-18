Elazığ’da korkunç olay! Hayvan ağılına kurt girdi sanıp eşini vurdu: Meğer 2 gün önce…

KURT SANIP EŞİNİ VURDU

Vurulma sesini duyduktan sonra ağıla giden yaşlı adam eşi Hasret Kuş'u (51) tüfekle yaraladığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kuş'un, hayatını kaybettiğini tespit etti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Kuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini öldüren adam, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör