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Giriş Tarihi: 18.08.2026 10:46

Elazığ’da korkunç olay! Hayvan ağılına kurt girdi sanıp eşini vurdu: Meğer 2 gün önce…

Elazığ’da meydana gelen olay yürekleri burktu. Küçükbaş hayvan ağılına kurt girdiğini zanneden M.K. kurşun yağdırdı. Vurulma sesini duyduktan sonra ağıla giden yaşlı adam eşi Hasret Kuş’u yaraladığını fark etti. Talihsiz kadın hayatını kaybederken şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Elazığ’da korkunç olay! Hayvan ağılına kurt girdi sanıp eşini vurdu: Meğer 2 gün önce…
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Olay, merkeze bağlı Meşeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce besledikleri küçükbaş hayvan ağılına kurtların girdiğini gören hayvan sahibi M.K.(61), av tüfeğiyle nöbet tutmaya başladı. Gece saatlerinde ağıldan ses duyan M.K., yanında bulundurduğu av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

KURT SANIP EŞİNİ VURDU

Vurulma sesini duyduktan sonra ağıla giden yaşlı adam eşi Hasret Kuş'u (51) tüfekle yaraladığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kuş'un, hayatını kaybettiğini tespit etti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Kuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini öldüren adam, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ELAZIĞ

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Elazığ’da korkunç olay! Hayvan ağılına kurt girdi sanıp eşini vurdu: Meğer 2 gün önce…
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