Elazığ’da korkutan yangın! 11 kişi dumandan etkilendi

Apartmanın 3. katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yoğun duman bina sakinlerini etkiledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen toplam 11 kişi, aralarında 1 aylık bir bebeğin de bulunduğu öğrenilirken, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.