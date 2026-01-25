Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da korkutan yangın! 11 kişi dumandan etkilendi
Giriş Tarihi: 25.01.2026 18:40

Elazığ'da korkutan yangın! 11 kişi dumandan etkilendi

Elazığ merkeze bağlı Yurtbaşı TOKİ sosyal konutlarında bir apartmanın 3. katında çıkan yangında, aralarında 1 aylık bir bebeğin de bulunduğu 11 kişi dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alındı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da korkutan yangın! 11 kişi dumandan etkilendi
  • ABONE OL

Apartmanın 3. katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yoğun duman bina sakinlerini etkiledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen toplam 11 kişi, aralarında 1 aylık bir bebeğin de bulunduğu öğrenilirken, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da korkutan yangın! 11 kişi dumandan etkilendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz