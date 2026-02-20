Elazığ’da masaj tuzağı: Fuhuş çetesine operasyon, 2 kişi tutuklandı

Yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takibin ardından düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında, işletme sahibi ve çalışanların da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, işletmeye gelen müşterilere masaj bahanesiyle fuhuş yaptırdıkları, bu faaliyete teşvik, aracılık ve yer temininde bulundukları öne sürüldü.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, "fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlıdan 2'si, suçlamaların niteliği ve delillerin durumu göz önüne alınarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdüğü, işletmenin faaliyetlerine son verildiği ve ruhsat iptali için işlem başlatıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin, kent genelinde benzer masum görünümlü işletmelere yönelik denetimlerini artırdığı belirtildi.