Elazığ’da masaj tuzağı: Fuhuş çetesine operasyon, 2 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 20.02.2026 13:54

Elazığ'da polis ekipleri, masaj salonu görünümlü bir işletmeye düzenledikleri baskınla fuhuş çetesini çökertti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent merkezinde ruhsatlı faaliyet gösteren bir işletmede masaj adı altında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takibin ardından düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında, işletme sahibi ve çalışanların da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, işletmeye gelen müşterilere masaj bahanesiyle fuhuş yaptırdıkları, bu faaliyete teşvik, aracılık ve yer temininde bulundukları öne sürüldü.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, "fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlıdan 2'si, suçlamaların niteliği ve delillerin durumu göz önüne alınarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdüğü, işletmenin faaliyetlerine son verildiği ve ruhsat iptali için işlem başlatıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin, kent genelinde benzer masum görünümlü işletmelere yönelik denetimlerini artırdığı belirtildi.

