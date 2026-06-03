Kaza, Elazığ Malatya Caddesi Hazar Dağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak vatandaşı Abbas Sadallah idaresindeki 23 H 37584 plakalı SUV araç ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 23 AAG 044 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan SUV araç yol ortasına yan yattı. Feci kazada, her iki araçta bulunan toplam 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Elazığ'da otomobille çarpışan araç yan yattı: 11 yaralı

Yaralılar, ilk yardım ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise caddede yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Kazaya karışan her iki aracın da çekiciler vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.