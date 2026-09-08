Elazığ’da Şehit Polis Memuru Mert Ozan Şindi memleketine uğurlandı

Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 32 yaşındaki Polis Memuru Mert Ozan Şindi, geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Şindi'nin acı haberi sevenlerini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Bugün sabah saat 10.00'da Elazığ Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen uğurlama törenine, İl Emniyet Müdürü, meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Törende konuşan yetkililer, Şindi'nin meslek hayatı boyunca gösterdiği üstün başarılara ve özverili çalışmalarına vurgu yaparak, "Mesleğini layıkıyla yerine getiren, başarı belgeleriyle dolu bir kariyere sahip olan Mert Ozan Şindi'yi asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Dua ve gözyaşları arasında gerçekleştirilen törenin ardından Polis Memuru Şindi'nin naaşı, memleketi İstanbul'a gönderilmek üzere uğurlandı.

29 Mart 1992'de İstanbul Sarıyer'de dünyaya gelen Mert Ozan Şindi, 2023 yılında İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olmuş, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başlamıştı. 2013-2023 yılları arasında İstanbul'da, 2023 yılından itibaren ise Elazığ Emniyet Müdürlüğü Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyordu.