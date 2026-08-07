Elazığ’da tefecilik operasyonu: 1 milyar TL’lik vurgun, 6 şahıs tutuklandı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, başlatılan detaylı ve çok yönlü soruşturma kapsamında, şüpheli şahısların faaliyetleri mercek altına alındı. Yapılan mali incelemelerde tefecilik çetesinin ürkütücü bir sistematikle çalıştığı ortaya çıktı.

ÇETE METODU DEŞİFRE OLDU: ÇEK, LÜKS ARAÇ VE GAYRİMENKUL

Soruşturma kapsamında şüphelilerin: Çek kırmak suretiyle tefecilik yaptıkları, Yüksek faizle borç para vererek alacaklarını tahsil etmek için mağdurlara gayrimenkul ve lüks araç devri yaptırdıkları, Gerektiğinde üçüncü şahısları kullanarak suçu gizlemeye çalıştıkları tespit edildi. Yapılan titiz incelemelerde, tefecilik suçuna konu olan mali hareketliliğin yaklaşık 1 Milyar Türk Lirası değerinde araç, para ve gayrimenkulden oluştuğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN 8 GÖZALTI, 6 TUTUKLAMA

Tüm delillerin toplanmasının ardından, 4 Ağustos 2026 günü şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HESAPLARA VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlar, şüphelilerin tüm şahsi banka hesaplarına, kullanımında oldukları şirket hesaplarına ve tefecilik faaliyeti neticesinde haksız yere edindikleri taşınmazlara el konulmasına karar verdi. Yetkililer, tefeciliğin toplumun en önemli yaralarından biri olduğunu vurgularken, vatandaşların bu tür illegal yollara başvuran kişilere itibar etmemeleri ve durumu mutlaka yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu.