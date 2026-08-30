Elazığ’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı!

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aşırı yağıştan dolayı kontrolden çıkarak yolcu durağına çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Kovancılar Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör