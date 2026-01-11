Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Elazığ’da kar tatili olacak mı?

DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Bugün (11.01.2026 Pazar) akşam saatlerinden itibaren Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (10-20 cm kar örtüsü), Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın ve Malatya'nın yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar (20 cm ve üzeri kar örtüsü) yağışı bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

12.01.2026 Pazartesi günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yükse kar örtüsü olan bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.