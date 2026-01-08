Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma Elazığ’da kar tatili var mı?

Doğu illerinde yaşanan soğuk hava şartları sebebiyle sabah saatlerinde yaşanabilecek buzlanma ve ulaşım zorluğu risklerine karşı kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle Valilik açıklamaları yakından takip edilirken, Elazığ'da yarın okullar tatil mi, 9 Ocak 2026 Cuma günü kar tatili olacak mı soruları gündemdeki yerini koruyor.