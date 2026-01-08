Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma Elazığ’da kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 8.01.2026 13:43

Doğu Anadolu’da sertleşen kış koşulları Elazığ’da da etkisini hissettirirken, kent genelinde eğitimle ilgili alınacak olası tedbirler gündeme geldi. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler Elazığ’da yarın okullar tatil mi diye merak ediyor.

Doğu illerinde yaşanan soğuk hava şartları sebebiyle sabah saatlerinde yaşanabilecek buzlanma ve ulaşım zorluğu risklerine karşı kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle Valilik açıklamaları yakından takip edilirken, Elazığ'da yarın okullar tatil mi, 9 Ocak 2026 Cuma günü kar tatili olacak mı soruları gündemdeki yerini koruyor.

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

METEOROLOJİ UYARDI

Güncel hava durumu haritasına göre yurdun birçok kesiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok ilde kar, sağanak ve rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Elazığ da uyarı yapılan iller arasında yer alıyor.

