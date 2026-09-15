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Giriş Tarihi: 15.09.2026 15:58

Elazığ’da zincirleme kaza! Hafif ticari araç ve 3 otomobil birbirine girdi: Yaralılar var!

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Hafif ticari araç ve üç otomobil birbirine girdi. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Elazığ’da zincirleme kaza! Hafif ticari araç ve 3 otomobil birbirine girdi: Yaralılar var!
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Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafif ticari araç ve üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

3 yaralanın tedavisi olay yerinde yapılırken 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ile ilgili inceleme yaptı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ELAZIĞ #ZİNCİRLEME KAZA

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Elazığ’da zincirleme kaza! Hafif ticari araç ve 3 otomobil birbirine girdi: Yaralılar var!
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