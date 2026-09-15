Elazığ’da zincirleme kaza! Hafif ticari araç ve 3 otomobil birbirine girdi: Yaralılar var!

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafif ticari araç ve üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.