Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’dan acı haber! Aylardır her yerde aranıyordu: İbrahim Kaya’nın cansız bedeni Keban Gölü’nde bulundu!
Giriş Tarihi: 21.06.2026 11:01

Elazığ’dan acı haber! Aylardır her yerde aranıyordu: İbrahim Kaya’nın cansız bedeni Keban Gölü’nde bulundu!

Elazığ’da evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 74 yaşındaki İbrahim Kaya, aylardır aranıyordu. Haftalar süren çalışmalara rağmen Kaya'ya ait herhangi bir ize ulaşılamazken Keban Baraj Gölü'nde bir kişinin suda hareketsiz görüldüğü ihbarı sonrası acı gerçek ortaya çıktı. Cansız bedenin İbrahim Kaya’ya ait olduğu anlaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Elazığ’dan acı haber! Aylardır her yerde aranıyordu: İbrahim Kaya’nın cansız bedeni Keban Gölü’nde bulundu!
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İbrahim Kaya, 7 Şubat'ta Esentepe Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı sonrası AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Haftalar süren çalışmalara rağmen Kaya'ya ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

EKİPLER AYLARCA İZİNİ SÜRDÜ

Aylar sonra merkeze bağlı Aydıncık köyü mevkisindeki Keban Baraj Gölü'nde bir kişinin suda hareketsiz görüldüğü ihbarı sonrası bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ KEBAN GÖLÜ'NDE BULUNDU

Sudan çıkarılan cansız bedenin, kayıp olarak aranan İbrahim Kaya'ya ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaya'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ELAZIĞ

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Elazığ’dan acı haber! Aylardır her yerde aranıyordu: İbrahim Kaya’nın cansız bedeni Keban Gölü’nde bulundu!
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