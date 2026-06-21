Elazığ’dan acı haber! Aylardır her yerde aranıyordu: İbrahim Kaya’nın cansız bedeni Keban Gölü’nde bulundu!

İbrahim Kaya, 7 Şubat'ta Esentepe Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı sonrası AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Haftalar süren çalışmalara rağmen Kaya'ya ait herhangi bir ize ulaşılamadı.