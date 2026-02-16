Haberler Yaşam Haberleri Elazığ–Diyarbakır yolunda feci kaza! 1 ölü
Giriş Tarihi: 16.02.2026 19:41

Elazığ-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana gelen feci trafik kazasında 48 yaşındaki sürücü Muhsin Demirci hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Kaza, saat Elazığ–Diyarbakır yolu Tekevler mevkii, Diyarbakır istikametinde meydana geldi. Muhsin Demirci (48) idaresindeki otomobil, Elazığ istikametinden Diyarbakır yönüne seyir halindeyken Tekevler mevkii 58'inci kilometre civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sağa keskin virajı alamayan araç önce bariyerlere çarptı, ardından savrularak yolun sağ tarafında bulunan istinat duvarına ön kısmıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü Muhsin Demirci, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede Demirci'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

