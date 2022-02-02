Elbay davasında ceza yağdı

Gaziantep'te 2016 yılında kaybolan kendisinden 3 yıl boyunca haber alınamayan ve sanıkların kardeşi Zeynep Ergül'ün ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılması üzerine yapılan araştırma sonucunda öldürüldüğü belirlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde 3 kişiye müebbet ve 17 yıl hapis cezası verdi. 2 kişinin beraat ettiği davada olayla ilgili sosyal medyada fenomen haline gelen Zeynep Ergül'e ise delilleri gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cahit Ergül, Ercan Mercanoğlu, Mustafa Ergül, Ercan Bozkurt ve Zeynep Ergül, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Duruşma savcısı, sanık Cahit Ergül'ün alacak verecek meselesi nedeniyle maktul Muharrem Elbay'a husumet beslediğini ve daha sonra planlayarak öldürdüğünü iddia ederken sanıkları suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların son sözlerini soran mahkeme heyeti, sanık Cahit Ergün, Ercan Mercanoğlu ve Ercan Bozkurt'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetini yoksun kılma" suçlarından da 17 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme sanık Mustafa Ergül'ü ise 26 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemede, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktıktan sonra olay nedeniyle sürekli gündeme gelen ve halen tutuklu bulunan sanık Zeynep Ergül'e ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Fatma Ergül ve Leyla D. hakkında ise beraat kararı verildi. Ceza alan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, sanık Zeynep Ergül'ü ise yattığı süreyi göz önüne alarak tahliye etti.

Gaziantep'te polis ekipleri 21 Aralık 2019'da, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolmasıyla ilgili, emekli imam olan ortağı Cahit Ergül ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddiaları üzerine çalışma başlatmış, yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından hepsi akraba olan 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.