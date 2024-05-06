Elbiselerini ve dileklerini Tunca Nehri’ne bıraktılar

Roman geleneği olan Kakava ve Hıdırellez şenlikleri 4-5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde düzenlenen şenliklere yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda kişi katıldı. Kentte otellerde boş yer kalmazken, vatandaş şenlik alanına gitmekte zorlandı. Dev ateşin yanması ile başlayan şenlikler dün sabah Tunca Nehri kıyısında sona erdi. Kakava ve Hıdırellez şenliklerinin son gününde kalabalık, Tunca'nın suyu ile yüzlerini yıkadı. Sabah nehir kıyısına gelinlik ve en güzel kıyafetleri ile gelen genç kızlar kendilerine hayırlı bir eş dileklerinde bulunurken, dileklerinin gerçekleşmesi için kıyafetlerini suya attı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez gününü kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar; haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Hıdırellez kutlu olsun" dedi.