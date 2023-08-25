Haberler Yaşam Haberleri Elden Ring Sistem Gereksinimleri 2023 – Elden Ring Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
Giriş Tarihi: 25.8.2023 16:19 Son Güncelleme: 25.8.2023 16:19

Elden Ring Sistem Gereksinimleri 2023 – Elden Ring Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Elden Ring, FromSoftware tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanmış bir aksiyon ve rol yapma oyunudur. 25 Şubat 2022 tarihinde çıkış yapan Elden Ring oyunu, özellikle Yüzüklerin Efendisi hayranlarını heycanlandırmıştır. Oyunseverler bu oyunu indirmeden önce Elden Ring sistem gereksinimleri 2023 şeklinde aratarak, bilgisayarlarının yeterli olup olmadığını öğrenmeye çalışmaktadır.

Elden Ring Sistem Gereksinimleri 2023 – Elden Ring Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Büyük bir dünyanın içinde heyecan dolu bir şekilde yer alan, açık arazilerle karmaşık, üç boyutlu tasarımlara sahip büyük zindanların bir araya geldiği devasa bir evrende geçen Elden Ring, oyuncular arasında revaçta. Ancak, bu etkileyici deneyimi yaşayabilmek için bilgisayarınızın belli başlı gereksinimleri karşılaması gerekecektir. Elden Ring kaç GB ram istiyor ve sistem gereksinimlerini önceden bilmeniz iyi olacaktır.

Elden Ring Sistem Gereksinimleri

Elden Ring Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X
  • RAM: 12 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GTX 1060 -3 GB- ya da AMD RX 580 -4 GB-
  • Depolama: 60 GB

Elden Ring Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 10/Windows 11 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i7 8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X
  • RAM: 16 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GTX 1070 -8 GB- ya da AMD RX VEGA -8 GB-
  • Depolama: 60 GB

8 GB Ram ve/veya 4 GB ekran kartı ile de oyunu oynamayı deneyebilirsiniz fakat ikisinin de minimumu sırayla 16 ve 12 GB olarak belirlenmiştir. Minimumun altındaki şartlarda oyun performansında ciddi düşüşler hatta oyunda çökme yaşanabilmektedir.

Oyunun Steam'daki güncel fiyatı ise 999,00 Türk Lirasıdır.

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Elden Ring Sistem Gereksinimleri 2023 – Elden Ring Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
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