Elden Ring Sistem Gereksinimleri 2023 – Elden Ring Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Büyük bir dünyanın içinde heyecan dolu bir şekilde yer alan, açık arazilerle karmaşık, üç boyutlu tasarımlara sahip büyük zindanların bir araya geldiği devasa bir evrende geçen Elden Ring, oyuncular arasında revaçta. Ancak, bu etkileyici deneyimi yaşayabilmek için bilgisayarınızın belli başlı gereksinimleri karşılaması gerekecektir. Elden Ring kaç GB ram istiyor ve sistem gereksinimlerini önceden bilmeniz iyi olacaktır.

Elden Ring Sistem Gereksinimleri

Elden Ring Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X

RAM: 12 GB

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1060 -3 GB- ya da AMD RX 580 -4 GB-

Depolama: 60 GB

Elden Ring Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i7 8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1070 -8 GB- ya da AMD RX VEGA -8 GB-

Depolama: 60 GB

8 GB Ram ve/veya 4 GB ekran kartı ile de oyunu oynamayı deneyebilirsiniz fakat ikisinin de minimumu sırayla 16 ve 12 GB olarak belirlenmiştir. Minimumun altındaki şartlarda oyun performansında ciddi düşüşler hatta oyunda çökme yaşanabilmektedir.

Oyunun Steam'daki güncel fiyatı ise 999,00 Türk Lirasıdır.