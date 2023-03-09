ELDER, konteyner ve çadırlar için elektrik faturası düzenlenmeyeceğini bildirdi

ELDER'den yapılan açıklamada, çadır ve konteyner kentlerde elektrik ihtiyacının dağıtım şirketleri tarafından karşılandığı belirtildi.

Deprem sonrasında elektrik dağıtım şirketlerinin sahada ve arama kurtarma çalışmalarında afetzedelerin yanında yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı gazete ve internet sitelerinde Kahramanmaraş'ta depremzedelerin kaldığı çadıra elektrik sayacı takıldığı ve sayaç takılmayan çadırlara elektrik yok iddiası başlığıyla yer alan haberlerde yanıltıcı bilgiler yer aldığından 21 dağıtım şirketinin çatı kuruluşu ELDER olarak açıklama yapma gereği doğmuştur.

Bu noktada önemle belirtmek isteriz ki, haberlere konu edilen çadır ve konteynerlere takılan sayaçlardan ölçülen elektrik tüketimi tamamen elektrik şebekesinin takibi ve işletilmesi amacına yönelik olup, depremzedelere yönelik herhangi bir faturalandırma yapılması hiçbir şekilde söz konusu değildir."