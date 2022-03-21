DÜZCE'DE en küçüğü 57, en büyüğü 85 yaşındaki 6 kadın sağlıklı bir yaşam için muay thai sporuna başladı. Beyciler Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, yöresel kıyafetlerini giyip spor salonunun yolunu tutuyor. Kendilerine "Eldivenli Şalvarspor" ismini veren kadınlar, aralarında düzenlenen kısa süreli maçlarla eğlenceli vakit geçiriyor. Aralarında annesinin de olduğu mahalledeki 6 kadına eğitim veren Milli Takım Antrenörü Muhammed Bişgin, onları ringe çıkmadan önce sıkı şekilde hazırlıyor. Bişgin, "Amacımız, yaşları ilerledikçe fiziki olarak güçten düşmemelerini ve sağlıklı kalmalarını sağlamak" diye konuştu. Spor yapan 75 yaşındaki Huri Çarıkçı da burada eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi. 85 yaşında ringe çıkarak kısa süreli boks maçı yapan Emriye Bolat ise yapılan aktivitelerden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. AA